День Сухопутных войск ВСУ — Залужный поздравил бойцов

Залужный поздравил украинцев с Днем Сухопутных войск
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обратился к бойцам в День Сухопутных войск. Он подчеркнул, что они настоящие обладатели украинской земли.
Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в четверг, 12 декабря.
Поздравление Залужного с Днем Сухопутных войск
Залужный отметил, что война — на плечах бойцов Сухопутных войск.
"Спасибо, что Вы есть", — добавил он.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к защитникам в День Сухопутных войск.
Также с праздником бойцов поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эти воины удерживают оборону страны и проходят тяжелые бои.
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