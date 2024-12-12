День Сухопутных войск ВСУ — Залужный поздравил бойцов

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обратился к бойцам в День Сухопутных войск. Он подчеркнул, что они настоящие обладатели украинской земли.

Об этом Валерий Залужный написал в Telegram в четверг, 12 декабря.

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Залужный отметил, что война — на плечах бойцов Сухопутных войск.

Сообщение Залужного. Фото: t.me/Zaluzhnui

"Спасибо, что Вы есть", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к защитникам в День Сухопутных войск.

Также с праздником бойцов поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эти воины удерживают оборону страны и проходят тяжелые бои.