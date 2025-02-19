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Залужний пояснив, в чому Україна відстає від Росії у війні

19 лютого 2025 14:19
Євгенія Брюховецька - редактор
Залужний назвав аспект, в якому Україна відстає від РФ
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: ukrainianworldcongress
Євгенія Брюховецька - редактор

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна відстає від Росії на полі бою в технологічному аспекті. Він зазначив, що для перемоги потрібна перевага над ворогом.

Про це Залужний сказав в інтерв'ю для NV.

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"Для того, щоб продовжувати воювати, а тим паче перемагати, перше, що потрібно мати — це зброя. Вона має бути адекватна і відповідати тим умовам, в яких проходить війна. Наприклад, ми не можемо воювати луками та стрілами проти танків, гармат тощо", — сказав Залужний.

Він пояснив, що на сьогодні відбувається дуже цікаве явище, коли оцей паритет фактично знайти важко, тому що технології розвиваються й тягнуть за собою зміну форм і способів застосування. Та як наслідок потребують змін в організації.

"Я веду мову про те, що з погляду наявності так, ми зрозуміли, що це БпЛА, системи керування, ситуаційна обізнаність. Але ми бачимо появу цього всього і з іншого боку", — уточнив посол України.

Він вважає, що для того, щоб перемагати противника, потрібно врешті решт отримати перевагу. Але наразі ми дещо відстаємо в питаннях розвитку технологій, саме в застосуванні БпЛА на оптоволокні, а росіяни мають перевагу.

За словами Залужного, також це спостерігається у масовості застосування КАБів або можливості захищатися проти них — це також дає РФ певну перевагу.

"І третє — ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість військового ресурсу, який є у Росії, і платити таку ціну за ті незначні перемоги, які вони зараз мають саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів", — додав він.

Раніше Залужний назвав чотири пункти, які необхідні для здобуття перемоги України у цій війні.

Також ексглавком ЗСУ неоднозначно відповів на запитання, чи планує він балотуватися на пост президента України. За його словами, "про це необхідно говорити після закінчення війни".

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