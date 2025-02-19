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Залужный объяснил, в чем Украина отстает от России в войне

19 февраля 2025 14:19
Евгения Брюховецкая - редактор
Залужный назвал аспект, в котором Украина отстает от РФ
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: ukrainianworldcongress
Евгения Брюховецкая - редактор

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина отстает от России на поле боя в технологическом аспекте. Он отметил, что для победы нужно преимущество над врагом.

Об этом Залужный сказал в интервью для NV.

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"Для того чтобы продолжать воевать, а тем более побеждать, первое, что нужно иметь — это оружие. Оно должно быть адекватным и соответствовать тем условиям, в которых проходит война. Например, мы не можем воевать луками и стрелами против танков, пушек и т.д.", — сказал Залужный.

Он пояснил, что сегодня происходит очень интересное явление, когда этот паритет фактически найти трудно, потому что технологии развиваются и влекут за собой изменение форм и способов применения. И как следствие требуют изменений в организации.

"Я говорю о том, что с точки зрения наличия да, мы поняли, что это БпЛА, системы управления, ситуационная осведомленность. Но мы видим появление этого всего и с другой стороны", — уточнил посол Украины.

Он считает, что для того, чтобы побеждать противника, нужно в конце концов получить преимущество. Но пока мы несколько отстаем в вопросах развития технологий, именно в применении БпЛА на оптоволокне, а россияне имеют преимущество.

По словам Залужного, также это наблюдается в массовости применения КАБов или возможности защищаться против них — это также дает РФ определенное преимущество.

"И третье — мы не можем себе позволить использовать то количество военного ресурса, который есть у России, и платить такую цену за те незначительные победы, которые они сейчас имеют именно благодаря сочетанию этих трех компонентов", — добавил он.

Ранее Залужный назвал четыре пункта, которые необходимы для одержания победы Украины в этой войне.

Также экс-глава ВСУ неоднозначно ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться на пост президента Украины. По его словам, "об этом необходимо говорить после окончания войны".

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