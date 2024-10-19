Залужний заявив про "істеричні конвульсії" ворога

Посол України у Британії Валерій Залужний. Фото: пресслужба Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний побував у стінах Chatham House у Лондоні. Там він виступив та заявив, що саме Королівський інститут міжнародних відносин має запобігати війнам.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

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"Я все ще знаходжуся у стані великого душевного підйому. Дуже дякую пані Бронвен Меддокс та Chatham House за запрошення та можливість побувати у ваших стінах. Адже саме Chatham House має запобігти війнам", — йдеться у повідомленні.

Залужний вважає, що його виступ у Chatham House має величезне символічне значення — на його думку, світ задумався про війну, тому це вже не лише проблема України.

"Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть", — наголосив він.

Посол України подякував за підтримку тисяч людей в соціальних мережах, професійним дипломатам, політикам та вченим за думки стосовно його роздумів.

Крім того, Залужний задоволений реакцією ворогів — їх "істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху".

Скриншот допису Залужного

Раніше Залужний назвав 13 "чесних фактів" про війну в Україні. Він зауважив, що лише чесність приведе нас до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються.

Також ми писали, що Залужний висловився щодо операції ЗСУ у Курській області та дав оцінку Плану перемоги України.