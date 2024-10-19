Залужний заявив про "істеричні конвульсії" ворога

Залужний пояснив, що означають "істеричні конвульсії" ворога
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний побував у стінах Chatham House у Лондоні. Там він виступив та заявив, що саме Королівський інститут міжнародних відносин має запобігати війнам.
Про це Залужний повідомив у Telegram.
Візит Залужного до Chatham House
"Я все ще знаходжуся у стані великого душевного підйому. Дуже дякую пані Бронвен Меддокс та Chatham House за запрошення та можливість побувати у ваших стінах. Адже саме Chatham House має запобігти війнам", — йдеться у повідомленні.
Залужний вважає, що його виступ у Chatham House має величезне символічне значення — на його думку, світ задумався про війну, тому це вже не лише проблема України.
"Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть", — наголосив він.
Посол України подякував за підтримку тисяч людей в соціальних мережах, професійним дипломатам, політикам та вченим за думки стосовно його роздумів.
Крім того, Залужний задоволений реакцією ворогів — їх "істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху".
Раніше Залужний назвав 13 "чесних фактів" про війну в Україні. Він зауважив, що лише чесність приведе нас до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються.
Також ми писали, що Залужний висловився щодо операції ЗСУ у Курській області та дав оцінку Плану перемоги України.
Читайте Новини.LIVE!