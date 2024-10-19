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Залужный объяснил, что означают "истерические конвульсии" врага

19 октября 2024 19:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Залужный заявил об "истерических конвульсиях" врага
Посол Украины в Британии Валерий Залужный. Фото: пресс-служба Залужного
Евгения Брюховецкая - редактор

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный побывал в стенах Chatham House в Лондоне. Там он выступил и заявил, что именно Королевский институт международных отношений должен предотвращать войны.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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"Я все еще нахожусь в состоянии большого душевного подъема. Большое спасибо госпоже Бронвен Мэддокс и Chatham House за приглашение и возможность побывать в ваших стенах. Ведь именно Chatham House должен предотвратить войны", — говорится в сообщении.

Залужный считает, что его выступление в Chatham House имеет огромное символическое значение — по его мнению, мир задумался о войне, поэтому это уже не только проблема Украины.

"Тогда надеемся, что действительно, когда в таких стенах начнут говорить дипломаты, пушки умолкнут", — подчеркнул он.

Посол Украины поблагодарил за поддержку тысяч людей в социальных сетях, профессиональных дипломатов, политиков и ученых за мысли относительно его размышлений.

Кроме того, Залужный доволен реакцией врагов — их "истерические конвульсии лишь подтверждают, что мы на правильном пути".

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Скриншот поста Залужного

Ранее Залужный назвал 13 "честных фактов" о войне в Украине. Он отметил, что только честность приведет нас к правильному пониманию происходящих процессов.

Также мы писали, что Залужный высказался по поводу операции ВСУ в Курской области и дал оценку Плану победы Украины.

Великобритания война в Украине Валерий Залужный гуманитарная помощь посол

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