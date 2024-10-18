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Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

18 жовтня 2024 02:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Валерій Залужний дав оцінки Плану перемоги, а також операції в Курській області
Валерій Залужний виступає у Лондоні. Фото: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Колишній главком ЗСУ Валерій Залужний, який сьогодні є очільником дипустанови України у Великобританії, висловився щодо операції ЗСУ у Курській області. Також Залужний дав оцінку Плану перемоги Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Залужний зазначив, що проведення операції в Курській області показало, що Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки". 

За словами Залужного, План перемоги Володимира Зеленського є "абсолютно логічним і правильним". Цей план стосується не лише України, а й інших зацікавлених у завершенні війни країн, підкреслив колишній главком ЗСУ.

Окрім цього, ексголовком та чинний посол України в Британії наголосив, що нашій державі важко продовжувати без глобальної стратегії партнерів.

Нагадаємо, нещодавно Залужний заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.

Ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги на засіданні Європейської Ради у Брюсселі.  Він наголосив на тому, що відсутність підтримки з боку лідерів стане помилкою і привілеєм для Росії.

План перемоги України Валерій Залужний війна в Україні Великобританія Володимир Зеленський переговори

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