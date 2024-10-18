Валерий Залужный дал оценки Плану победы, а также операции в Курской области

Валерий Залужный выступает в Лондоне. Фото: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сегодня является главой дипучреждения Украины в Великобритании, высказался по поводу операции ВСУ в Курской области. Также Залужный дал оценку Плану победы Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Залужный отметил, что проведение операции в Курской области показало, что Украина "продолжает быть самым активным деятелем развития военной науки ".

По словам Залужного, План победы Владимира Зеленского является "совершенно логичным и правильным". Этот план касается не только Украины, но и других заинтересованных в завершении войны стран, подчеркнул бывший главком ВСУ.

Кроме того, эксголовком и действующий посол Украины в Британии подчеркнул, что нашему государству трудно продолжать без глобальной стратегии партнеров.

Напомним, недавно Залужный заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин, чтобы оградить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы на заседании Европейского Совета в Брюсселе. Он отметил, что отсутствие поддержки со стороны лидеров станет ошибкой и привилегией для России.