Залужний заявив, що помилявся щодо пріоритетів РФ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Telegram/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що помилився стосовно пріоритетів Росії. Він вважав, що росіяни відступлять, якщо ми завдамо їм якомога більше втрат.

Про це Залужний сказав в інтерв'ю для NV.

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Втрати Росії

"Я був абсолютно впевнений в тому, що чим більше завдамо втрат російській армії і Росії — вони будуть змушені відмовитися від подальших дій", — сказав Залужний.

Він уточнив, що це було його абсолютною помилкою на посаді Головнокомандувача ЗСУ, тому що і наразі людський ресурс для Росії є чи не найдешевшим. За словами Залужного, принаймні можемо констатувати той факт, що Росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети навіть попри втрати людей.

"Це потрібно враховувати, і мабуть, максимальне завдання втрат противнику на сьогодні залишається актуальним, але точно не є ключовим для отримання перемоги", — додав він.

Раніше Залужний заявив, що Україна відстає від Росії на полі бою в технологічному аспекті. Йдеться, зокрема, про застосування дронів на оптоволокні.

Також колишній головком ЗСУ пояснив, яким чином можлива перемога України у війні проти Росії.