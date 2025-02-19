Залужный заявил, что ошибался относительно приоритетов РФ

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Telegram/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что ошибся относительно приоритетов России. Он считал, что россияне отступят, если мы нанесем им как можно больше потерь.

Об этом Залужный сказал в интервью для NV.

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Потери России

"Я был абсолютно уверен в том, что чем больше нанесем потерь российской армии и России — они будут вынуждены отказаться от дальнейших действий", — сказал Залужный.

Он уточнил, что это было его абсолютной ошибкой на должности Главнокомандующего ВСУ, потому что и сейчас человеческий ресурс для России является едва ли не самым дешевым. По словам Залужного, по крайней мере можем констатировать тот факт, что Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели даже несмотря на потери людей.

"Это нужно учитывать и видимо, максимальное задание потерь противнику на сегодня остается актуальным, но точно не является ключевым для получения победы", — добавил он.

Ранее Залужный заявил, что Украина отстает от России на поле боя в технологическом аспекте. Речь идет, в частности, о применении дронов на оптоволокне.

Также бывший главком ВСУ объяснил, каким образом возможна победа Украины в войне против России.