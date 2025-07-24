Коли закінчиться війна в Україні — Залужний дав новий прогноз

Валерій Залужний. Фото: кадр з відео

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, якщо домовлятися лише про припинення вогню, то війна може затягнутися. Терміном він назвав до 2034 року.

Про це Валерій Залужний сказав в інтервʼю LB Live.

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Ексголовнокомандувач ЗСУ зазначив, що необхідно формувати стабільний захист на майбутнє.

"Якщо ми будемо намагатися тільки сісфаєр провести, не сформувавши на майбутнє захист свій, майбутній захист, то вона буде йти ще ого-го. В 2014 році розпочавшись, дай Бог, аби вона закінчилася в 2034 році", — наголосив Залужний.

Нагадаємо, Залужний заявив, що Україні варто працювати над створенням великої кількості дронів.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ розповів, чи варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року.