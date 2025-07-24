Когда закончится война в Украине — Залужный дал новый прогноз

Валерий Залужный. Фото: кадр из видео

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный считает, если договариваться только о прекращении огня, то война может затянуться. Сроком он назвал до 2034 года.

Об этом Валерий Залужный сказал в интервью LB Live.

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Экс-главнокомандующий ВСУ отметил, что необходимо формировать стабильную защиту на будущее.

"Если мы будем пытаться только сисфаер провести, не сформировав на будущее защиту свою, будущую защиту, то она будет идти еще ого-го. В 2014 году начавшись, дай Бог, чтобы она закончилась в 2034 году", — подчеркнул Залужный.

Напомним, Залужный заявил, что Украине стоит работать над созданием большого количества дронов.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ рассказал, стоит ли надеяться на возвращение границ 1991 года.