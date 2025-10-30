Відео
Відео

Займаються "флаговтыком" для ТБ — як окупанти РФ "беруть міста"

Займаються "флаговтыком" для ТБ — як окупанти РФ "беруть міста"

Дата публікації: 30 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 00:56
Прапор РФ не говорить про втрату території — експерт пояснив причини
Окупанти на кордоні з Дніпропетровщиною, та їхня самогубна операція "флаговтык". Фото: Кадр з дронів ЗСУ

Російська армія заради пропаганди відправляє окремі ДРГ на самогубні місії на фронті по так званому "флаговтику", тобто швидкому розміщенню прапора, та подальшої втечі. Це жодним чином не говорить про взяття того чи іншого населеного пункту України.

Про це в етері "День.LIVE" заявив кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Читайте також:

Навіщо РФ ця ілюзія захоплення України

Андрій Ковальов зазначає, що це нова російська стратегія, яка полягає в створенні ілюзії цього процесу для пропагандистських цілей. Все це для підтримання бойового настрою російських диванних турбо-патріотів та іншого пропутінського соціуму.

"Дуже часто, до речі, ось ці самогубці гинуть у таких операціях, але російські окупанти досягають своєї мети, досягають пропагандистських відео", — зазначає експерт.

Крім того, каже Ковальов, це робиться і для поширення паніки серед українців. Проте слід розуміти, що розміщення прапору абсолютно не є гарантією захоплення міста чи села ворогом, адже ці прапори знищуються дронами ЗСУ, а окупанти не можуть фізично контролювати "помічену" територію.

Нагадаємо, раніше росіяни заявляли про оточення до 5 тисяч українських воїнів в районі Купʼянська та Покровська. Однак Володимир Зеленський заявив, що це "повна брехня".  

Водночас експерт повідомив, що в Покровську вже тривають бої в міській забудові. Російське керівництво зазнало невдачі й змінило тактику. 

росія ЗСУ окупанти війна в Україні ситуація на фронті
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
