Флаг РФ не говорит о потере территории — эксперт объяснил причины

Оккупанты на границе с Днепропетровщиной, и их самоубийственная операция "флаговтик". Фото: Кадр с дронов ВСУ

Российская армия ради пропаганды отправляет отдельные ДРГ на самоубийственные миссии на фронте по так называемому "флаговтыку", то есть быстрому размещению флага, и дальнейшего бегства. Это никоим образом не говорит о взятии того или иного населенного пункта Украины.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил кандидат политических наук Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев отмечает, что это новая российская стратегия, которая заключается в создании иллюзии этого процесса для пропагандистских целей. Все это для поддержания боевого настроя российских диванных турбо-патриотов и прочего пропутинского социума.

"Очень часто, кстати, вот эти самоубийцы погибают в таких операциях, но российские оккупанты достигают своей цели, достигают пропагандистских видео", — отмечает эксперт.

Кроме того, говорит Ковалев, это делается и для распространения паники среди украинцев. Однако следует понимать, что размещение флага абсолютно не является гарантией захвата города или села врагом, ведь эти флаги уничтожаются дронами ВСУ, а оккупанты не могут физически контролировать "замеченную" территорию.

Напомним, ранее россияне заявляли об окружении до 5 тысяч украинских воинов в районе Купянска и Покровска. Однако Владимир Зеленский заявил, что это "полная ложь".

В то же время эксперт сообщил, что в Покровске уже идут бои в городской застройке. Российское руководство потерпело неудачу и изменило тактику.