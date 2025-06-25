Росія активно використовує мотоцикли на фронті — ISW про нову тактику окупантів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти все частіше використовують мотоцикли на фронті. Цю тактику загарбники можуть використовувати і в майбутніх війнах, зокрема, включаючи можливі операції проти країн НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Використання окупантами мотоциклів

Український захисник розповів, що загроза нападів російських мотоциклів зростає вздовж лінії фронту, оскільки противник все частіше інтегрує їх в тактику нападу. За його словами, окупанти не атакують вздовж доріг, а переважно через відкриті поля та намагаються обійти українські інженерні перешкоди вздовж лінії фронту.

Українська розвідувальна організація з відкритим кодом Frontelligence Insigh повідомила, що загарбники застосовують мотоцикли для мобільності штурмових підрозділів — зокрема, під час диверсійних дій, розвідки, прихованого просування та флангових маневрів.

Окупанти діють загонами по шість-вісім мотоциклів. За наявною інформацією, кожна група оснащена двома-чотирма портативними системами радіоелектронної боротьби, а також одним приладом для сканування українських дронів.

Крім того, армія РФ використовує мотоцикли для евакуації поранених та логістичної підтримки.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив у травні 2025 року, що російські війська переважно використовують мотоцикли разом із бронетехнікою. Однак, схоже, російські війська останніми тижнями все більше покладаються на мотоцикли як засіб транспорту та просування, незалежний від танків та бронетехніки", — йдеться у звіті.

За інформацією Frontelligence Insight, окупанти навчаються керувати мотоциклами та квадроциклами на спеціально створених мотокросових трасах у Росії та на тимчасово окупованій території України.

Переважно ворог використовує двоколісний транспортний засіб іноземного виробництва. Здебільшого йдеться про китайські.

РФ у майбутньому планує оснастити понад половину своїх піхотних сил мотоциклами, всюдиходами та баггі.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, дедалі більше залежатимуть від мотоциклів та інших швидших неброньованих транспортних засобів, оскільки повільніші транспортні засоби стали небезпекою на більш прозорому полі бою України. Зусилля Росії щодо інтеграції тактичних інновацій, таких як використання мотоциклів у передові підрозділи, свідчать про те, що російські військові засвоюють уроки сучасної наземної війни, які вони мають намір використовувати поза межами війни в Україні", — додали аналітики ISW.

Нагадаємо, у РФ нових контрактників шукають по притонах та закинутих будинках. Крім того, росіян споюють і обіцяють ще більше алкоголю та цигарок.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Україні перебуває близько 695 тисяч особового складу російських окупантів.