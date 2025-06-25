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Главная Армия Угроза растет — в ISW объяснили тактику российских штурмов

Угроза растет — в ISW объяснили тактику российских штурмов

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 07:53
Россия активно использует мотоциклы на фронте — ISW о новой тактике оккупантов
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Ключові моменти Использование оккупантами мотоциклов

Российские оккупанты все чаще используют мотоциклы на фронте. Эту тактику захватчики могут использовать и в будущих войнах, в частности, включая возможные операции против стран НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Использование оккупантами мотоциклов

Украинский защитник рассказал, что угроза нападений российских мотоциклов растет вдоль линии фронта, поскольку противник все чаще интегрирует их в тактику нападения. По его словам, оккупанты не атакуют вдоль дорог, а преимущественно через открытые поля и пытаются обойти украинские инженерные препятствия вдоль линии фронта.

Украинская разведывательная организация с открытым кодом Frontelligence Insigh сообщила, что захватчики применяют мотоциклы для мобильности штурмовых подразделений — в частности, во время диверсионных действий, разведки, скрытого продвижения и фланговых маневров.

Оккупанты действуют отрядами по шесть-восемь мотоциклов. По имеющейся информации, каждая группа оснащена двумя-четырьмя портативными системами радиоэлектронной борьбы, а также одним прибором для сканирования украинских дронов.

Кроме того, армия РФ использует мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил в мае 2025 года, что российские войска преимущественно используют мотоциклы вместе с бронетехникой. Однако, похоже, российские войска в последние недели все больше полагаются на мотоциклы как средство транспорта и продвижения, независимое от танков и бронетехники", — говорится в отчете.

По информации Frontelligence Insight, оккупанты учатся управлять мотоциклами и квадроциклами на специально созданных мотокроссовых трассах в России и на временно оккупированной территории Украины.

Преимущественно враг использует двухколесное транспортное средство иностранного производства. В основном речь идет о китайских.

РФ в будущем планирует оснастить более половины своих пехотных сил мотоциклами, вездеходами и багги.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска, вероятно, будут все больше зависеть от мотоциклов и других более быстрых небронированных транспортных средств, поскольку более медленные транспортные средства стали опасностью на более прозрачном поле боя Украины. Усилия России по интеграции тактических инноваций, таких как использование мотоциклов в передовые подразделения, свидетельствуют о том, что российские военные усваивают уроки современной наземной войны, которые они намерены использовать за пределами войны в Украине", — добавили аналитики ISW.

Напомним, в РФ новых контрактников ищут по притонам и заброшенным домам. Кроме того, россиян спаивают и обещают еще больше алкоголя и сигарет.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине находится около 695 тысяч личного состава российских оккупантов.

война НАТО Украина оккупанты ISW мотоцикл
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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