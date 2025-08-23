Загибель Сергія Бондаря — що відомо про українського пілота

Сергій Бондарь. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

У ніч проти 23 серпня загинув український пілот, заступник командира ескадрильї, майор Сергій Бондарь, який повертався після виконання бойового завдання. Він був льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Про це повідомила пресслужба 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" у Facebook.

Загибель Сергія Бондаря

Захисник народився 1979 року в Кропивницькому, де мешкав разом з дружиною, сином та донькою. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ.

Сергій Бондарь. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Сергій Бондарь присвятив все своє життя авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Він працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

З початком великої війни захисник повернувся до військової служби та став на захист неба. Воїн відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29.

Літак Сергія Бондаря. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Саме на винищувачах МІГ-29 Сергій Бондарь здійснював щоденну бойову роботу із захисту неба України. Він успішно знищував повітряні цілі російських окупантів, а також здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях загарбників, їх штабах та скупченню техніки на різних напрямках лінії зіткнення.

"Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі! Сергій Бондарь — назавжди у строю і наших серцях. Вічна памʼять герою", — додали в бригаді.

Допис 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наразі встановлюють всі причини та обставини загибелі Сергія Бондаря.

