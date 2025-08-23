Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Загибель пілота Сергія Бондаря — що про нього відомо

Загибель пілота Сергія Бондаря — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 13:11
Загибель Сергія Бондаря — що відомо про українського пілота
Сергій Бондарь. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

У ніч проти 23 серпня загинув український пілот, заступник командира ескадрильї, майор Сергій Бондарь, який повертався після виконання бойового завдання. Він був льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". 

Про це повідомила пресслужба 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Загибель Сергія Бондаря

Захисник народився 1979 року в Кропивницькому, де мешкав разом з дружиною, сином та донькою. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ. 

Пілот Сергій Бондарь
Сергій Бондарь. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Сергій Бондарь присвятив все своє життя авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Він працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

З початком великої війни захисник повернувся до військової служби та став на захист неба. Воїн відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29.

Літак Сергія Бондаря
Літак Сергія Бондаря. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Саме на винищувачах МІГ-29 Сергій Бондарь здійснював щоденну бойову роботу із захисту неба України. Він успішно знищував повітряні цілі російських окупантів, а також здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях загарбників, їх штабах та скупченню техніки на різних напрямках лінії зіткнення.

"Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі! Сергій Бондарь — назавжди у строю і наших серцях. Вічна памʼять герою", — додали в бригаді.

null
Допис 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наразі встановлюють всі причини та обставини загибелі Сергія Бондаря.

Раніше стало відомо, що на фронті загинув український художник та анархіст Давид Чичкан, який воював у Запорізькій області.

війна Україна авіація пілоти загибель
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації