Гибель Сергея Бондаря — что известно об украинском пилоте

Сергей Бондарь. Фото: 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева"

В ночь на 23 августа погиб украинский пилот, заместитель командира эскадрильи, майор Сергей Бондарь, который возвращался после выполнения боевого задания. Он был летчиком 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Об этом сообщила пресс-служба 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Гибель Сергея Бондаря

Защитник родился в 1979 году в Кропивницком, где жил вместе с женой, сыном и дочерью. В 2000 году он окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВСУ.

Сергей Бондарь. Фото: 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Сергей Бондарь посвятил всю свою жизнь авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Он работал преподавателем в Национальном авиационном университете.

С началом большой войны защитник вернулся к военной службе и встал на защиту неба. Воин восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29.

Самолет Сергея Бондаря. Фото: 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Именно на истребителях МИГ-29 Сергей Бондарь осуществлял ежедневную боевую работу по защите неба Украины. Он успешно уничтожал воздушные цели российских оккупантов, а также осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям захватчиков, их штабах и скоплению техники на разных направлениях линии соприкосновения.

"Помним Сергея Бондаря, как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, собратьям и всем, кто знал славного защитника украинской земли! Сергей Бондарь — навсегда в строю и наших сердцах. Вечная память герою", — добавили в бригаде.

Пост 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Фото: скриншот

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сейчас устанавливают все причины и обстоятельства гибели Сергея Бондаря.

Ранее стало известно, что на фронте погиб украинский художник и анархист Давид Чичкан, который воевал в Запорожской области.