ЗАЕС вкотре опинилася на межі блекауту через російські обстріли

Окупанти біля ЗАЕС. Фото: Reuters

Запорізька атомна електростанція у понеділок, 21 жовтня, вчергове опинилася на межі блекауту. Через російські обстріли відключилася одна з ліній електропередач, що з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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За даними міністерства, о 12:18 через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, які з'єднують тимчасово окуповану АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою", — йдеться у повідомленні.

Таким чином у випадку відключення станції від зовнішнього живлення на ній станеться повний блекаут, який має загрозу для радіаційної безпеки.

Як тільки безпекова ситуація дозволить — енергетики зроблять усе можливе для відновлення живлення ЗАЕС. Однак лише повернення контролю України над станцією може гарантувати безпечну експлуатацію.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська атакували підстанцію ЗАЕС, внаслідок чого сталося знеструмлення лінії живлення.

А вже наступного дня ремонтні бригади "Укренерго" відновили живлення атомної електростанції.