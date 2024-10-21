ЗАЕС вкотре опинилася на межі блекауту через російські обстріли

ЗАЕС знову на межі блекауту — у Міненерго розповіли деталі
Запорізька атомна електростанція у понеділок, 21 жовтня, вчергове опинилася на межі блекауту. Через російські обстріли відключилася одна з ліній електропередач, що з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у понеділок, 21 жовтня.
Обстріли ЗАЕС
За даними міністерства, о 12:18 через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, які з'єднують тимчасово окуповану АЕС з об’єднаною енергосистемою України.
"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою", — йдеться у повідомленні.
Таким чином у випадку відключення станції від зовнішнього живлення на ній станеться повний блекаут, який має загрозу для радіаційної безпеки.
Як тільки безпекова ситуація дозволить — енергетики зроблять усе можливе для відновлення живлення ЗАЕС. Однак лише повернення контролю України над станцією може гарантувати безпечну експлуатацію.
Нагадаємо, 1 жовтня російські війська атакували підстанцію ЗАЕС, внаслідок чого сталося знеструмлення лінії живлення.
А вже наступного дня ремонтні бригади "Укренерго" відновили живлення атомної електростанції.
Читайте Новини.LIVE!