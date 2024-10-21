ЗАЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута из-за российских обстрелов

Оккупанты возле ЗАЭС. Фото: Reuters

Запорожская атомная электростанция в понедельник, 21 октября, в очередной раз оказалась на грани блекаута. Из-за российских обстрелов отключилась одна из линий электропередач, соединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в понедельник, 21 октября.

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По данным министерства, в 12:18 из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, которые соединяют временно оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой", — говорится в сообщении.

Таким образом, в случае отключения станции от внешнего питания на ней произойдет полный блэкаут, представляющий угрозу радиационной безопасности.

Как только ситуация с безопасностью позволит — энергетики сделают все возможное для восстановления питания ЗАЭС. Однако только возвращение контроля Украины над станцией может гарантировать безопасную эксплуатацию.

Скриншот поста Минэнерго

Напомним, 1 октября российские войска атаковали подстанцию ЗАЭС, в результате чего произошло обесточивание линии питания.

А уже на следующий день ремонтные бригады "Укрэнерго" возобновили питание атомной электростанции.