Запорізька атомна станція опинилась на межі блекауту 11 лютого — що відомо про ситуацію

Енергоблоки ЗАЕС. Фото: Reuters

Через російські обстріли тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) опинилась на межі блекауту. Знеструмлено одну з двох ліній живлення.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України у вівторок, 11 лютого.

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Яка ситуація на ЗАЕС

У Міненерго зазначили, що через російські обстріли було знеструмлено одну з двох ліній живлення ЗАЕС.

"Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко додав, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли — вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", — сказав очільник міністерства.

Повідомлення Міненерго у Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін в дипломатичному форматі.

А Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) проаналізувало наслідки російських ударів по ключових енергооб’єктах України.