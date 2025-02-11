Запорожская атомная станция оказалась на грани блэкаута 11 февраля — что известно о ситуации

Энергоблоки ЗАЭС. Фото: Reuters

Из-за российских обстрелов временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась на грани блэкаута. Обесточена одна из двух линий питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Какова ситуация на ЗАЭС

В Минэнерго отметили, что из-за российских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС.

"Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут приступить к восстановлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко добавил, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции.

"Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов — в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — сказал глава министерства.

Сообщение Минэнерго в Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Запорожской станции будет затронут во время первой встречи сторон в дипломатическом формате.

А Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проанализировало последствия российских ударов по ключевым энергообъектам Украины.