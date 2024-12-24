Ситуація на АЕС в Україні - що кажуть у МАГАТЕ

Працівники МАГАТЕ. Фото: Міненерго

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело оцінку наслідків російських атак у листопаді-грудні, які завдали значних пошкоджень критично важливим для функціонування атомних електростанцій підстанціям. Це вплинуло як на передачу електроенергії споживачам, так і на забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у вівторок, 24 грудня.

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"Російські удари по цивільній енергетичній інфраструктурі, зокрема ключових підстанціях, становлять пряму загрозу ядерній і радіаційній безпеці всієї Європи. Залучення міжнародних експертів є надзвичайно важливим для фіксації наслідків таких атак і зниження ризиків ядерних інцидентів в умовах війни", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Під час роботи на об’єктах, що постраждали, експерти МАГАТЕ разом із представниками НЕК "Укренерго", НАЕК "Енергоатом" та Держінспекції ядерного регулювання України задокументували наслідки пошкоджень підстанцій. Вони також проаналізували ефективність відновлювальних робіт і оцінювали пропускну спроможність пошкоджених об’єктів.

12 грудня на позачерговому засіданні Рада керуючих МАГАТЕ, за ініціативою України, ухвалила резолюцію про недопустимість російських атак на критично важливу інфраструктуру АЕС. Однак уже 13 грудня росія здійснила нову масовану атаку на енергетичні об’єкти, включаючи підстанції, важливі для стабільної роботи атомних станцій України.

Нагадаємо, 10 грудня у Запорізькій області окупанти атакували дронами конвой МАГАТЕ.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі доповів про стан та роботу трьох працюючих АЕС в Україні.