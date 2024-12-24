Ситуация на АЭС в Украине – что говорят в МАГАТЭ

Работники МАГАТЭ. Фото: Минэнерго

Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) провело оценку последствий российских атак в ноябре-декабре, нанесших значительные повреждения критически важным для функционирования атомных электростанций подстанциям. Это повлияло как на передачу электроэнергии потребителям, так и на обеспечение питания потребностей энергоблоков АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины во вторник, 24 декабря.

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"Российские удары по гражданской энергетической инфраструктуре, в том числе ключевым подстанциям, представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Привлечение международных экспертов чрезвычайно важно для фиксации последствий таких атак и снижения рисков ядерных инцидентов в условиях войны", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Во время работы на пострадавших объектах эксперты МАГАТЭ вместе с представителями НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Госинспекции ядерного регулирования Украины задокументировали последствия повреждений подстанций. Они также проанализировали эффективность восстановительных работ и оценивали пропускную способность поврежденных объектов.

12 декабря на внеочередном заседании Совет управляющих МАГАТЭ по инициативе Украины принял резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную инфраструктуру АЭС. Однако уже 13 декабря россия совершила новую массированную атаку на энергетические объекты, включая подстанции, важные для стабильной работы атомных станций Украины.

Напомним, 10 декабря в Запорожской области кафиры атаковали дронами конвой МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси доложил о состоянии и работе трех работающих АЭС в Украине.