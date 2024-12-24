Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В МАГАТЭ оценили повреждение ключевых энергообъектов Украины arrow

В МАГАТЭ оценили повреждение ключевых энергообъектов Украины

24 декабря 2024 17:05
Катерина Османская - Редактор
Ситуация на АЭС в Украине – что говорят в МАГАТЭ
Работники МАГАТЭ. Фото: Минэнерго
Катерина Османская - Редактор

Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) провело оценку последствий российских атак в ноябре-декабре, нанесших значительные повреждения критически важным для функционирования атомных электростанций подстанциям. Это повлияло как на передачу электроэнергии потребителям, так и на обеспечение питания потребностей энергоблоков АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины во вторник, 24 декабря.

Читайте также:

Что известно о повреждении энергетической инфраструктуры Украины

"Российские удары по гражданской энергетической инфраструктуре, в том числе ключевым подстанциям, представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Привлечение международных экспертов чрезвычайно важно для фиксации последствий таких атак и снижения рисков ядерных инцидентов в условиях войны", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Во время работы на пострадавших объектах эксперты МАГАТЭ вместе с представителями НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Госинспекции ядерного регулирования Украины задокументировали последствия повреждений подстанций. Они также проанализировали эффективность восстановительных работ и оценивали пропускную способность поврежденных объектов.

12 декабря на внеочередном заседании Совет управляющих МАГАТЭ по инициативе Украины принял резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную инфраструктуру АЭС. Однако уже 13 декабря россия совершила новую массированную атаку на энергетические объекты, включая подстанции, важные для стабильной работы атомных станций Украины.

Напомним, 10 декабря в Запорожской области кафиры атаковали дронами конвой МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси доложил о состоянии и работе трех работающих АЭС в Украине.

электроэнергия АЭС МАГАТЭ военные преступления война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 В Киевсовете назвали столичный мост, ставший самым дорогим в мире

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

17:42 Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 получили награду от МИДа

17:39 Для жителей Одесчины пересмотрят тариф за свет — кому именно

17:34 Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — главное из обращения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:23 Шахтер в ближайшее время разорвет контракт с легионером

17:19 На Сумщине РФ ударила по объекту, где ГСЧС ликвидировала пожар

17:05 В МАГАТЭ оценили повреждение ключевых энергообъектов Украины

17:03 Специальные билеты для военных — Укрзализныця изменила условия

17:01 Как избавиться от боли в желудке дома — врачи дали советы

17:58 В Киевсовете назвали столичный мост, ставший самым дорогим в мире

17:42 Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 получили награду от МИДа

17:39 Для жителей Одесчины пересмотрят тариф за свет — кому именно

17:34 Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — главное из обращения

17:23 Шахтер в ближайшее время разорвет контракт с легионером

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:19 На Сумщине РФ ударила по объекту, где ГСЧС ликвидировала пожар

17:05 В МАГАТЭ оценили повреждение ключевых энергообъектов Украины

17:03 Специальные билеты для военных — Укрзализныця изменила условия

17:01 Как избавиться от боли в желудке дома — врачи дали советы

16:57 Сколько одесситы будут платить за тепло с Нового года

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине