Війська КНДР на війні — ССО показали щоденник знищеного солдата

Військові КНДР. Фото: ВВС

Північна Корея відправляє своїх військових на допомогу Росії у війні проти України, щоб вони "здобули бойовий досвід і були готові до військових дій". Один із ліквідованих солдатів КНДР у Курській області у своєму щоденнику назвав бойове гасло північнокорейських військ.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій і показала записи із щоденника загиблого військового КНДР.

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Записи у щоденнику військового КНДР

В ССО повідомили, що у ліквідованого бійця КНДР у Курській області Гьонг Хонг Джонга знайшли щоденник, де написано, що північнокорейські військові мають наказ виконувати задачі навіть ціною власного життя за тисячі кілометрів від дому заради партії та інтересів Кім Чен Ина. Там наголосили, що це показує реальне ставлення диктатора до власних військ.

Також військові нагадали, що сам диктатор КНДР Кім Чен Ин продовжує приховувати факт відрядження своїх військ у Росію.

"Задача: водночас найважливіший з них (фронтів) — фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача — боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил — готовність на випадок війни", — йдеться у нотатнику.

Записи із щоденника ліквідованого бійця КДНР. Фото: ССО

Крім того, військовий КНДР написав про гасло, яке звучить так: "Всі сили — на завершення підготовки до війни!", цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це — бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів.

Згідно із записами Джонга, перед батальйонами КНДР стоїть задача вміти діяти та битися одразу після отримання наказу.

"Підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті — це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах, це і є духом цього з'їзду", — пише у щоденнику.

Нагадаємо, раніше в ССО вже показували нотатки із щоденника ліквідованого бійця у КНДР. Там було виявлено інструкцію, як "полювати" на українські дрони.

Крім того, раніше в ССО повідомили, що Росія видає військовим із КНДР несправжні документи. Таким чином там намагаються приховати присутність найманців на фронті.