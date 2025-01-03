Войска КНДР на войне — ССО показали дневник уничтоженного солдата

Военные КНДР. Фото: ВВС

Северная Корея отправляет своих военных на помощь России в войне против Украины, чтобы они "получили боевой опыт и были готовы к военным действиям". Один из ликвидированных солдат КНДР в Курской области в своем дневнике назвал боевой лозунг северокорейских войск.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций и показала записи из дневника погибшего военного КНДР.

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Записи в дневнике военного КНДР

В ССО сообщили, что у ликвидированного бойца КНДР в Курской области Гьонг Хонг Джонга нашли дневник, где написано, что северокорейские военные имеют приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни за тысячи километров от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына. Там отметили, что это показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам.

Также военные напомнили, что сам диктатор КНДР Ким Чен Ын продолжает скрывать факт командировки своих войск в Россию.

"Задача: одновременно, важнейший из них (фронтов) — фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а важнейшая задача — боеготовность. Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших вооруженных сил — готовность на случай войны", — говорится в записной книжке.

Записи из дневника ликвидированного бойца КДНР. Фото: ССО

Кроме того, военный КНДР написал о лозунге, который звучит так: "Все силы — завершение подготовки к войне!", этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это — боевой лозунг, который следует высоко поднять на знамя нашим вооруженным силам всех уровней.

Согласно записям Джонга, перед батальонами КНДР стоит задача уметь действовать и сражаться сразу после получения приказа.

"Подготовить универсальные батальоны, которые могут идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти— это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших вооруженных силах, это и есть духом этого съезда", — пишет в дневнике.

Напомним, ранее в ССО уже показывали заметки из дневника ликвидированного бойца в КНДР. Там была обнаружена инструкция, как "охотиться" на украинские дроны.

Кроме того, ранее в ССО сообщили, что Россия выдает военным из КНДР неподдельные документы. Таким образом там пытаются скрыть присутствие наемников на фронте.