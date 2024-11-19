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Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

19 листопада 2024 00:54
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ердоган пропонує ввести західні війська на лінію розмежування на фронті між Україною та РФ
Демілітаризована зона в Кореї. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Як відомо, формула миру Володимира Зеленського базується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО та гарантій безпеки для захисту до вступу. Але президент Туреччини Ердоган пропонує, щоб Україна погодилась відкласти дискусії щодо приєднання до альянсу принаймні на 10 років як поступку Путіну, а на лінії фронту створити демілітаризовану зону. Інші союзники теж тиснуть на Зеленського. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова людей, ознайомлених з думкою Ердогана та власних аналітиків.

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Видання акцентує, що після майже 1000 днів опору російському вторгненню союзники України всіма силами намагаються підштовхнути Володимира Зеленського до розгляду нових способів заманити Володимира Путіна за стіл переговорів, оскільки вони прагнуть припинити бойові дії.

Двоє європейських чиновників заявили Bloomberg, що дедалі більше визнають, що Зеленському доведеться піти на компроміс із Путіним, оскільки стало зрозуміло, що жодна сторона не може забезпечити вирішальної перемоги.

Напередодні зустрічі G-20 США вирішили санкціонувати ракетні удари великої дальності по території Росії у відповідь на те, що Північна Корея посилила підтримку Путіна. Ідея цієї зміни також полягає в тому, що вона допоможе зміцнити позицію Зеленського до того, як Трамп вступить на посаду.

Білий дім прямо не підтвердив це рішення, але заступник радника з національної безпеки Джон Файнер сказав, що введення північнокорейських військ у війну загострило ситуацію. 

Туреччина в якості переговорника

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свою пропозицію щодо заморожування конфлікту на поточному рівні під час зустрічі лідерів Групи 20 у Ріо-де-Жанейро.

Раптовий настрій на врегулювання демонструє відновлену нагальність з боку союзників України, які намагаються випередити повернення Трампа та можливість різкого скорочення підтримки США, пише видання.

Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість - фото 1
Грошова міжнародна підтримка України. Джерело: IFW Kiel

 

Що конкретно пропонує Україні Туреччина на переговорах

Турецька пропозиція передбачає розгорнути на лінії розмежування міжнародні війська як додаткову гарантію безпеки України та як компенсацію за згоду залишитися поза НАТО.

Турецькі чиновники визнають, що таку пропозицію Україні буде важко прийняти, але вважають це найбільш реалістичним підходом. На їхню думку, спершу треба зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню.

Видання пише, що така формула може сподобатися деяким із союзників Києва, яким не байдуже, що повне членство України в НАТО може привести їх до прямого конфлікту з Кремлем.

Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити значно більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не будуть припинені, за словами людей, ознайомлених з його думкою. 

Нагадаємо, 7 листопада на "дискусійному клубі Валдай", російський диктатор Володимир Путін відреагував на плани України вступити до НАТО.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте закликав партнерів Альянсу посилити підтримку України.

Володимир Зеленський НАТО переговори Реджеп Ердоган війна в Україні Формула миру

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