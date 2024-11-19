Эрдоган предлагает ввести западные войска на линию разграничения на фронте между Украиной и РФ

Демилитаризированная зона в Корее. Иллюстративное фото: Википедия

Как известно, формула мира Владимира Зеленского базируется на получении четкого пути членства в НАТО и гарантий безопасности для защиты от РФ. Но президент Турции Эрдоган предлагает, чтобы Украина согласилась отложить дискуссии о присоединении к альянсу как минимум на 10 лет как уступке Путину, а на линии фронта создать демилитаризованную зону. Другие союзники тоже давят на Зеленского.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, ознакомленных с мнением Эрдогана и собственных аналитиков.

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Издание акцентирует внимание, что после почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины всеми силами пытаются подтолкнуть Владимира Зеленского к рассмотрению новых способов заманить Владимира Путина за стол переговоров, поскольку они стремятся прекратить боевые действия.

Два европейских чиновника заявили Bloomberg, что все больше признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку стало ясно, что ни одна сторона не может обеспечить решающую победу.

В преддверии встречи G-20 США решили санкционировать ракетные удары большой дальности по территории России в ответ на то, что Северная Корея усилила поддержку Путина. Идея этого изменения также состоит в том, что она поможет укрепить позицию Зеленского до того, как Трамп вступит в должность.

Белый дом прямо не подтвердил это решение, но заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал, что введение северокорейских войск в войну обострило ситуацию.

Турция в качестве переговорщика

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свое предложение о замораживании конфликта на текущем уровне во время встречи лидеров Группы 20 в Рио-де-Жанейро.

Внезапное настроение на урегулирование демонстрирует восстановленную неотложность со стороны союзников Украины, пытающихся опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США, пишет издание.

Денежная международная поддержка Украины. Источник: IFW Kiel

Что конкретно предлагает Украине Турция на переговорах

Турецкое предложение предполагает развернуть на линии разграничения международные войска как дополнительную гарантию безопасности Украины и компенсацию за согласие остаться вне НАТО.

Турецкие чиновники признают, что такое предложение Украине будет тяжело принять, но считают это наиболее реалистичным подходом. По их мнению, сначала нужно сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

Издание пишет, что такая формула может понравиться некоторым союзникам Киева, которым небезразлично, что полное членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Кремлем.

Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он видел данные разведки, свидетельствующие о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не будут прекращены, по словам людей, ознакомленных с его мнением.

Напомним, 7 ноября на "дискуссионном клубе Валдай", российский диктатор Владимир Путин отреагировал на планы Украины вступить в НАТО.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал партнеров Альянса усилить поддержку Украины.