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Так не домовлялися — Путін про бажання України вступити до НАТО

7 листопада 2024 23:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Путін обурився щодо бажання України вступити в НАТО
Президент Росії Володимир Путін. Фото:
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 7 листопада, на так званому "дискусійному клубі Валдай" відреагував на плани України вступити до Північноатлантичного Альянсу. Він заявив, що "ми так не домовлялися".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Вступ України в НАТО

На думку Путіна, Україна порушила домовленості про позаблоковий статус, про які нібито говорили у 1991 році після розвалу СРСР. 

За словами російського президента, тоді РФ визнала кордони України, оскільки в основу декларації лягла норма про нейтральний статус. Його обурило бажання держави вступити в НАТО і він заявив, що "ми так не домовлялися".

Крім того, Путін вважає, що якщо Україна не буде "нейтральною", то "важко уявити" якісь добросусідські відносини з РФ. А "нові" українські кордони нібито будуть залежати від динаміки подій та думок жителів "історичних територій Росії".

Як відомо, у 2014 році після анексії Росією Криму та окупації частини території Донбасу, що порушило ту саму домовленість, у грудні було ухвалено закон "Про основи національної безпеки України". Документ передбачав членство України в ЄС та в НАТО, а вже у лютому 2019 року ці норми внесли до Конституції.

Раніше прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що незабаром може відбутися його розмова з Дональдом Трампом до його інавгурації, але організаційні роботи нібито не велися.

А потім Путін привітав Трампа з перемогою на виборах та заявив, що "готовий до контактів".  

політики Україна володимир путін НАТО війна в Україні

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