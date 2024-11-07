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Так не договаривались — Путин о желании Украины вступить в НАТО

7 ноября 2024 23:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Путин возмутился желанием Украины вступить в НАТО
Президент России Владимир Путин. Фото:
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 ноября, на так называемом "дискуссионном клубе Валдай" отреагировал на планы Украины вступить в Североатлантический альянс. Он заявил, что "мы так не договаривались".

Об этом пишут российские СМИ.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Вступление Украины в НАТО

По мнению Путина, Украина нарушила договоренности о внеблоковом статусе, о которых якобы говорилось в 1991 году после развала СССР.

По словам российского президента, тогда РФ признала границы Украины, поскольку в основе декларации легла норма о нейтральном статусе. Его возмутило желание государства вступить в НАТО, и он заявил, что "мы так не договаривались".

Кроме того, Путин считает, что если Украина не будет "нейтральной", то "трудно представить" какие-то добрососедские отношения с РФ. А "новые" украинские границы будут зависеть от динамики событий и мнений жителей "исторических территорий России".

Как известно, в 2014 году после аннексии Россией Крыма и оккупации части территории Донбасса, что нарушило ту же договоренность, в декабре был принят закон "Об основах национальной безопасности Украины". Документ предусматривал членство Украины в ЕС и НАТО, а уже в феврале 2019 года эти нормы внесли в Конституцию.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что вскоре может состояться его разговор с Дональдом Трампом до его инаугурации, но организационные работы вроде бы не велись.

А затем Путин поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что "готов к контактам".

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