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З РФ небезпечно домовлятись — Подоляк назвав головні ризики

15 листопада 2024 05:24
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Росія може порушити всі домовленності, тому з неї уважно треба вести переговори, вважає Михайло Подоляк
Михайло Подоляк, радник Офісу президента України. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна готова розглядати мирні переговори з Російською Федерацією лише за умови наявності ефективних механізмів тиску. Для цього необхідна єдина позиція міжнародної спільноти в економічній та дипломатичній сферах. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. 

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За його словами, Кремль може удати, що підпише угоду, але це означає, що вони готуються вдарити Україну у спину.

"Вони не можуть з вами домовитись, бо вони визнають лише, коли ви сильні, можете чинити спротив і дати здачу. Все інше їх не хвилює і вони прийдуть намагатись дозабрати щось у вас", — зазначив Подоляк

Він зазначив, що український народ прагне відновити стосунки з Росією на основі міжнародного права, яке чітко визначає межі допустимого.

Подоляк наголосив на необхідності обережного ставлення до російської сторони, оскільки вона може симулювати готовність до переговорів, маючи намір надалі порушити всі домовленності. 

Згідно з Подоляком, Росія визнає лише силу і спротив. Тому єдиним ефективним інструментом для ведення діалогу є тиск та демонстрація непохитності позиції України.

Нагадаємо, у США заявили, що готові підтримати переговори між Росією та Україною лише за умови, якщо Президент Володимир Зеленський висловить свою готовність до цього.

Раніше російський диктатор Володимир Путін висловився за можливість мирних переговорів з Україною, однак зазначив, що умови повинні бути "сприятливими".

Офіс президента росія Михайло Подоляк переговори війна в Україні

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