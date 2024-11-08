Президент РФ висловився щодо можливих переговорів з Україною

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент РФ Володимир Путін виступає за мирні переговори з Україною. Проте він хоче "сприятливих умов" та знову назвав українців "братнім народом".

Про це диктатор заявив під час виступу у дискусійному клубі "Валдай", повідомляють Новини.LIVE.

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Під час виступу він акцентував увагу на тому, що РФ виступає за переговори на базі "Стамбулу", але до них додаються "реалії сьогоднішнього дня".

Він зазначив, що Росія нібито зацікавлена у стабільних відносинах, але "Захід хоче завдати їй стратегічної поразки".

Щодо переговорів, то Путін додав, що хоче бачити їх не як перемир'я, а як сприятливі довгострокові умови для взаємовигідних відносин "з братським українським народом".

"Мова має йти не про зміну на півгодини або на півроку для того, щоб снарядів вам підкотили, а для того, щоб створити сприятливі умови для відновлення відносин та співробітництва майбутнього на користь двох народів, які, безумовно, є братськими, як би це не ускладнювалося риторикою сьогоднішніми трагічними подіями у взаєминах між Росією та Україною", — заявив російський диктатор.

Раніше прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що незабаром може відбутися його розмова з Дональдом Трампом до його інавгурації, але організаційні роботи нібито не велися.

А потім Путін привітав Трампа з перемогою на виборах та заявив, що "готовий до контактів".