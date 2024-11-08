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Путин хочет мира с "братским народом" — рассказал про условия

8 ноября 2024 00:07
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Президент РФ высказался по поводу возможных переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент РФ Владимир Путин выступает за мирные переговоры с Украиной. Однако он хочет "благоприятных условий" и снова назвал украинцев "братским народом".

Об этом диктатор заявил, выступая в дискуссионном клубе "Валдай", сообщают Новини.LIVE.

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В ходе выступления он акцентировал внимание на том, что РФ выступает за переговоры на базе "Стамбула", но к ним прилагаются "реалии сегодняшнего дня".

Он отметил, что Россия якобы заинтересована в стабильных отношениях, но "Запад хочет нанести ей стратегическое поражение".

Относительно переговоров Путин добавил, что хочет видеть их не как перемирие, а как благоприятные долгосрочные условия для взаимовыгодных отношений "с братским украинским народом".

"Речь должна идти не о смене на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов вам подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в пользу двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни усложнялось риторикой и сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях между Россией и Украиной", — заявил российский диктатор.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что вскоре может состояться его разговор с Дональдом Трампом до его инаугурации, но организационные работы вроде бы не велись.

А затем Путин поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что "готов к контактам".

Стамбул владимир путин фронт россия война в Украине переговоры

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