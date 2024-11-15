Россия может нарушить все договоренности, поэтому по ней внимательно нужно вести переговоры, считает Михаил Подоляк

С РФ опасно договариваться — Подоляк назвал главные риски
Украина готова рассматривать мирные переговоры с Российской Федерацией только при наличии эффективных механизмов давления. Для этого необходима единая позиция международного сообщества в экономической и дипломатической сферах.
Об этом в интервью заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В чем главная опасность переговоров с РФ
По его словам, Кремль может сделать вид, что подпишет соглашение, но это означает, что они готовятся ударить Украину в спину.
"Они не могут с вами договориться, потому что они признают только, когда вы сильны, можете сопротивляться и дать сдачу. Все остальное их не волнует и они придут пытаться дозабрать что-то у вас", — отметил Подоляк.
Он заявил, что украинский народ стремится возобновить отношения с Россией на основе международного права, четко определяющего пределы допустимого.
Подоляк отметил необходимость осторожного отношения к российской стороне, поскольку она может симулировать готовность к переговорам, намереваясь в дальнейшем нарушить все договоренности.
Советник Офиса президента считает, что Россия признает только силу и сопротивление. Поэтому единственным эффективным инструментом для ведения диалога является давление и демонстрация твердости позиции Украины.
Напомним, в США заявили, что готовы поддержать переговоры между Россией и Украиной только при условии, что Президент Владимир Зеленский выразит свою готовность к этому.
Ранее российский диктатор Владимир Путин высказался за возможность мирных переговоров с Украиной , однако отметил, что условия должны быть "благоприятными".
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