Россия может нарушить все договоренности, поэтому по ней внимательно нужно вести переговоры, считает Михаил Подоляк

Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины. Фото: Офис президента Украины

Украина готова рассматривать мирные переговоры с Российской Федерацией только при наличии эффективных механизмов давления. Для этого необходима единая позиция международного сообщества в экономической и дипломатической сферах.

Об этом в интервью заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, Кремль может сделать вид, что подпишет соглашение, но это означает, что они готовятся ударить Украину в спину.

"Они не могут с вами договориться, потому что они признают только, когда вы сильны, можете сопротивляться и дать сдачу. Все остальное их не волнует и они придут пытаться дозабрать что-то у вас", — отметил Подоляк.

Он заявил, что украинский народ стремится возобновить отношения с Россией на основе международного права, четко определяющего пределы допустимого.

Подоляк отметил необходимость осторожного отношения к российской стороне, поскольку она может симулировать готовность к переговорам, намереваясь в дальнейшем нарушить все договоренности.

Советник Офиса президента считает, что Россия признает только силу и сопротивление. Поэтому единственным эффективным инструментом для ведения диалога является давление и демонстрация твердости позиции Украины.

Напомним, в США заявили, что готовы поддержать переговоры между Россией и Украиной только при условии, что Президент Владимир Зеленский выразит свою готовность к этому.

Ранее российский диктатор Владимир Путин высказался за возможность мирных переговоров с Украиной , однако отметил, что условия должны быть "благоприятными".