РФ ударила ракетами по Дніпру — скільки людей постраждали

З під завалу у Дніпрі витягли людину — кількість жертв зросла
Рятівники продовжують розбирати завали на місці потрапляння російської ракети. Вдалося деблокувати одну людину, а кількість жертв атаки окупантів зросла.
Про це інформує керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Що відбувається на місці вибуху у Дніпрі
За словами очільника області, кількість постраждалих збільшилася до 14. Серед них є четверо дітей. Одна дитина перебуває у лікарні у важкому стані.
В цілому після ракетного удару російських окупантів пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та один з медзакладів.
Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російські військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.
Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударні безпілотники.
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