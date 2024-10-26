РФ ударила ракетами по Дніпру — скільки людей постраждали

Рятівники розгрібають завали після ракетної атаки РФ на Дніпро. Фото: Нацполіція

Рятівники продовжують розбирати завали на місці потрапляння російської ракети. Вдалося деблокувати одну людину, а кількість жертв атаки окупантів зросла.

Про це інформує керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Що відбувається на місці вибуху у Дніпрі

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: Скриншот

За словами очільника області, кількість постраждалих збільшилася до 14. Серед них є четверо дітей. Одна дитина перебуває у лікарні у важкому стані.

В цілому після ракетного удару російських окупантів пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та один з медзакладів.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російські військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударні безпілотники.