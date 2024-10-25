У Повітряних силах назвали кількість збитих БпЛА вночі 25 жовтня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: 126 окрема бригада ТрО

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 25 жовтня, здійснили атаку на Україну. Для цього вони застосували 63 ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 25 жовтня

Ворог запустив дрони невстановленого типу із напрямків з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Загалом захисники збили 36 ворожих БпЛА в небі над Одеською, Київською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою, Кіровоградською, Житомирською, Хмельницькою Черкаською, Львівською, Рівненською та Полтавською областям.

Більшість дронів було збито на Одещині та Київщині, а ще 16 безпілотників локаційно втрачені. Наразі інформація уточнюється та оновлюється.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян на Київ у Дарницькому районі падіння уламків спричинило пожежу.

Загалом над столицею Сили ППО збили близько півтора десятка дронів.