В Воздушных силах назвали количество сбитых БаЛА ночью 25 октября

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада ТрО

Российские войска в ночь на пятницу, 25 октября, совершили атаку на Украину. Для этого они применили 63 ударных беспилотника.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 25 октября

Враг запустил дроны неустановленного типа по направлениям из Курской области и Приморско-Ахтарска. Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

В общей сложности защитники сбили 36 вражеских БпЛА в небе над Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областями.

Большинство дронов были сбиты над Одещиной и Киевщиной, а еще 16 беспилотников локационно потеряны. Сейчас информация уточняется и обновляется.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в результате атаки россиян на Киев в Дарницком районе падение обломков вызвало пожар.

Всего над столицей Силы ПВО сбили около полутора десятков дронов.