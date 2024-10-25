В Воздушных силах назвали количество сбитых БаЛА ночью 25 октября

Атака дронов на Украину — сколько целей сбила ПВО
Российские войска в ночь на пятницу, 25 октября, совершили атаку на Украину. Для этого они применили 63 ударных беспилотника.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Атака на Украину 25 октября
Враг запустил дроны неустановленного типа по направлениям из Курской области и Приморско-Ахтарска. Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
В общей сложности защитники сбили 36 вражеских БпЛА в небе над Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областями.
Большинство дронов были сбиты над Одещиной и Киевщиной, а еще 16 беспилотников локационно потеряны. Сейчас информация уточняется и обновляется.
Напомним, в результате атаки россиян на Киев в Дарницком районе падение обломков вызвало пожар.
Всего над столицей Силы ПВО сбили около полутора десятков дронов.
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