РФ ударила ракетами по Дніпру — є загиблі та постраждалі

Результати атаки по лікарні у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Російські окупанти атакували ракетами Дніпро. В результаті удару є пошкодження лікарні, загинуло двоє людей.

Про це інформує керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За його даними, рятувальники вже знайшли тіла двох загиблих. Екстренні служби продовжують розбирати завали житлового будинку, адже там може бути людина.

Результат ракетної атаки РФ на Дніпро. Фото: Нацполіція

Серед постраждалих є 8-річна дівчинка, і її доставили до лікарні у стані середньої важкості. В цілому до медиків звернулось дев'ять містян, чотирьох з яких госпіталізували.

В цілому після ракетного удару російських окупантів пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та один з медзакладів.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російські військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударні безпілотники.