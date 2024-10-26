РФ ударила ракетами по Дніпру — є загиблі та постраждалі

Удар РФ по лікарні в Дніпрі — скільки людей загинуло
Російські окупанти атакували ракетами Дніпро. В результаті удару є пошкодження лікарні, загинуло двоє людей.
Про це інформує керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Що відомо на цей момент
За його даними, рятувальники вже знайшли тіла двох загиблих. Екстренні служби продовжують розбирати завали житлового будинку, адже там може бути людина.
Серед постраждалих є 8-річна дівчинка, і її доставили до лікарні у стані середньої важкості. В цілому до медиків звернулось дев'ять містян, чотирьох з яких госпіталізували.
В цілому після ракетного удару російських окупантів пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та один з медзакладів.
Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російські військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.
Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударні безпілотники.
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