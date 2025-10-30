Відео
Головна Армія З-під завалів гуртожитку у Запоріжжі дістали людину — деталі

З-під завалів гуртожитку у Запоріжжі дістали людину — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:33
Оновлено: 10:50
Удар по Запоріжжю 30 жовтня — з-під завалів дістали людину
Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку у Запоріжжі людину. На жаль, чоловік загинув.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня

"Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває", — повідомив Федоров.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
Скриншот допису Івана Федорова

Він додав, що станом на зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких є діти, зокрема, дворічна дівчинка. 

Також допомога лікарів знадобилася дітям двох, трьох, п'яти, шести, восьми і 16 років.

Удар по Запоріжжю 30 жовтня
Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 30 жовтня РФ вдарила по Запоріжжі дронами та ракетами. Внаслідок цього пошкоджені п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків.

Відомо, що цієї ночі Росія цілила на захід України і спрямовувала удари по енергетичній та газовій інфраструктурі. 

Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія завали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
