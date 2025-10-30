Удар по Запоріжжю 30 жовтня — з-під завалів дістали людину

З-під завалів гуртожитку у Запоріжжі дістали людину — деталі
Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку у Запоріжжі людину. На жаль, чоловік загинув.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
"Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває", — повідомив Федоров.
Він додав, що станом на зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких є діти, зокрема, дворічна дівчинка.
Також допомога лікарів знадобилася дітям двох, трьох, п'яти, шести, восьми і 16 років.
Нагадаємо, 30 жовтня РФ вдарила по Запоріжжі дронами та ракетами. Внаслідок цього пошкоджені п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків.
Відомо, що цієї ночі Росія цілила на захід України і спрямовувала удари по енергетичній та газовій інфраструктурі.
