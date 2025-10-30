Удар по Запоріжжю 30 жовтня — з-під завалів дістали людину

Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку у Запоріжжі людину. На жаль, чоловік загинув.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня

"Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває", — повідомив Федоров.

Він додав, що станом на зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких є діти, зокрема, дворічна дівчинка.

Також допомога лікарів знадобилася дітям двох, трьох, п'яти, шести, восьми і 16 років.

Нагадаємо, 30 жовтня РФ вдарила по Запоріжжі дронами та ракетами. Внаслідок цього пошкоджені п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків.

Відомо, що цієї ночі Росія цілила на захід України і спрямовувала удари по енергетичній та газовій інфраструктурі.