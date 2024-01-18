З "бусіка" до окопу — військовий ЗСУ спростував російські фейки про мобілізацію в Україні

Молодший сержант ЗСУ Станіслав Бунятов на позивний "Осман". Фото: скриншот

Молодший сержант ЗСУ, військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" пояснив, що перед відправкою на передову мобілізовані проходять навчання. Інформація щодо того, що непідготовлені призовники відразу потрапляють на війну є російською ІПСО.

Про це Станіслав Бунятов розповів в інтерв'ю проєкту "Станція Краматорськ".

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Військовий ЗСУ про настрої українців

Військовий прокоментував реакцію українців на майбутній закон про мобілізацію, заявивши, що люди готові повірити навіть російським фейкам, аби ухилитися від призову.

"Навчання проходять всі, з "бусіка" до окопу точно нікого не кидають. Цивільні люди, щоб знайти виправдання, чому вони не мобілізуються, готові приймати навіть російські ІПСО, і нести це далі в наше суспільство", — зазначив Бунятов.

На його думку, законопроєкт про мобілізацію має право бути, однак потрібно провести інформаційну кампанію. Так, військовий навів приклад як це можна зробити — за системою рекрутингу "Азова".

"Всі обурення пов’язані з тим, що когось мобілізують. Це як сафарі, де військком – мисливець, а він — "дічь", його заганяють в армію", — додав "Осман".

Також він вважає, що непогано було б призивати відомих блогерів, які пишуть на тему війни та збирають донати на допомогу ЗСУ, водночас відправляти їх на передову не обов'язково.

Що відомо про новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, що 3 січня до Верховної ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед основних питань, яких торкається документ, демобілізація, призов людей з інвалідністю та мобілізація здобувачів освіти.

Також ми писали, що народний депутат від партії "Розумна політика" Дмитро Разумков розповів, що майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових.

Додамо, що Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що парламент передав свої зауваження до законопроєкту про мобілізацію до Кабміну. Відомо, про які обмеження йдеться.