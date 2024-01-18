С "бусика" в окоп — военный ВСУ опроверг российские фейки о мобилизации в Украине

Младший сержант ВСУ Станислав Бунятов на позывной "Осман". Фото: скриншот

Младший сержант ВСУ, военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" объяснил, что перед отправкой на передовую мобилизованные проходят обучение. Информация о том, что неподготовленные призывники сразу попадают на войну, является российской ИПСО.

Об этом Станислав Бунятов рассказал в интервью проекту "Станция Краматорск".

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Военный прокомментировал реакцию украинцев на будущий закон о мобилизации, заявив, что люди готовы поверить даже российским фейкам, чтобы уклониться от призыва.

"Обучения проходят все, из "бусика" в окоп точно никого не бросают. Гражданские люди, чтобы найти оправдание, почему они не мобилизуются, готовы принимать даже российские ИПСО, и нести это дальше в наше общество", — отметил Бунятов.

По его мнению, законопроект о мобилизации вправе быть, однако нужно провести информационную кампанию. Так, военный привел пример как это можно сделать — по системе рекрутинга "Азова".

"Все возмущения связаны с тем, что кого-то мобилизуют. Это как сафари, где военком — охотник, а он — "дичь", его загоняют в армию", — добавил "Осман".

Также он считает, что неплохо бы призывать известных блогеров, которые пишут на тему войны и собирают донаты на помощь ВСУ, в то же время отправлять их на передовую не обязательно.

Что известно о новом законе о мобилизации

Напомним, что 3 января в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди основных вопросов, которые затрагивают документ, демобилизация, призыв людей с инвалидностью и мобилизация соискателей образования.

Также мы писали, что народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал, что будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Добавим, что Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что парламент передал свои замечания к законопроекту о мобилизации в Кабмин. Известно, о каких ограничениях идет речь.