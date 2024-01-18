Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow С "бусика" в окоп — военный ВСУ опроверг российские фейки о мобилизации в Украине arrow

С "бусика" в окоп — военный ВСУ опроверг российские фейки о мобилизации в Украине

18 января 2024 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
С "бусика" в окоп — военный ВСУ опроверг российские фейки о мобилизации в Украине
Младший сержант ВСУ Станислав Бунятов на позывной "Осман". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Младший сержант ВСУ, военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" объяснил, что перед отправкой на передовую мобилизованные проходят обучение. Информация о том, что неподготовленные призывники сразу попадают на войну, является российской ИПСО.

Об этом Станислав Бунятов рассказал в интервью проекту "Станция Краматорск".

Читайте также:

Военный ВСУ о настроениях украинцев

Военный прокомментировал реакцию украинцев на будущий закон о мобилизации, заявив, что люди готовы поверить даже российским фейкам, чтобы уклониться от призыва.

"Обучения проходят все, из "бусика" в окоп точно никого не бросают. Гражданские люди, чтобы найти оправдание, почему они не мобилизуются, готовы принимать даже российские ИПСО, и нести это дальше в наше общество", — отметил Бунятов.

По его мнению, законопроект о мобилизации вправе быть, однако нужно провести информационную кампанию. Так, военный привел пример как это можно сделать — по системе рекрутинга "Азова".

"Все возмущения связаны с тем, что кого-то мобилизуют. Это как сафари, где военком — охотник, а он — "дичь", его загоняют в армию", — добавил "Осман".

Также он считает, что неплохо бы призывать известных блогеров, которые пишут на тему войны и собирают донаты на помощь ВСУ, в то же время отправлять их на передовую не обязательно.

Что известно о новом законе о мобилизации

Напомним, что 3 января в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди основных вопросов, которые затрагивают документ, демобилизация, призыв людей с инвалидностью и мобилизация соискателей образования.

Также мы писали, что народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал, что будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Добавим, что Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что парламент передал свои замечания к законопроекту о мобилизации в Кабмин. Известно, о каких ограничениях идет речь.

закон
ВСУ
украинцы
дезинформация
военные учения
фейки
военный призыв
мобилизация
война в Украине
війна
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме