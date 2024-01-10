Взяв "бойову" повістку, а на пункт збору не прийшов — що вирішив суд
Чоловіка на Волині судили за ухилення від військової служби. Відомо, що він отримав "бойову" повістку, однак без поважної причини не прибув на пункт збору для відправки на службу в лавах ЗСУ.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Який вирок виніс суд чоловіку, що взяв "бойову" повістку й не з'явився на пункт збору
Зазначається, що 24-річного мешканця Самар-Оріхових Ковельського району суд визнав ухилянтом від мобілізації згідно зі ст. 336 КК України.
"Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 03 серпня 2023 року отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте без поважних причин не з'явився на пункт збору", — йдеться в повідомленні.
Чоловік не мав жодних законних підстав для відстрочки від призову на військову службу, однак на противагу цьому від призову ухилився.
Згідно з рішенням суду, чоловік отримав три роки за ґратами.
Нагадаємо, що в Миколаївській області судили чоловіка, який в присутності свідків відмовився від вручення "бойової" повістки. Він пояснив свої дії тим, що тимчасово доглядає за бабусею.
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