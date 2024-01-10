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Взяв "бойову" повістку, а на пункт збору не прийшов — що вирішив суд

10 січня 2024 01:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Взяв "бойову" повістку, а на пункт збору не прийшов — що вирішив суд
Суд над ухилянтом в Миколаївській області. Ілюстративне фото: Никвести
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Чоловіка на Волині судили за ухилення від військової служби. Відомо, що він отримав "бойову" повістку, однак без поважної причини не прибув на пункт збору для відправки на службу в лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

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Зазначається, що 24-річного мешканця Самар-Оріхових Ковельського району суд визнав ухилянтом від мобілізації згідно зі ст. 336 КК України. 

"Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 03 серпня 2023 року отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте без поважних причин не з'явився на пункт збору", — йдеться в повідомленні.

Чоловік не мав жодних законних підстав для відстрочки від призову на військову службу, однак на противагу цьому від призову ухилився.

Згідно з рішенням суду, чоловік отримав три роки за ґратами.

Нагадаємо, що в Миколаївській області судили чоловіка, який в присутності свідків відмовився від вручення "бойової" повістки. Він пояснив свої дії тим, що тимчасово доглядає за бабусею.

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