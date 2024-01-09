Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Відмовився брати "бойову" повістку — який вирок виніс суд чоловіку з Миколаївщини arrow

Відмовився брати "бойову" повістку — який вирок виніс суд чоловіку з Миколаївщини

9 січня 2024 03:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Відмовився брати "бойову" повістку — який вирок виніс суд чоловіку з Миколаївщини
Суд над ухилянтом в Миколаєві. Ілюстративне фото: nikvesti.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Миколаївській області судили чоловіка, який в присутності свідків відмовився від вручення "бойової повістки". 

Про це йдеться в вироку суду.

Читайте також:

Який вирок виніс суд

Березнегуватський районний суд в ході розгляду справи встановив, що чоловік із 2020 року мешкає в Нововолодимирівці. В травні торік у місцевому магазині йому намагалися вручити повістку працівники ТЦК. Документ передбачав прибуття до військової частини для проходження служби.

Проте від повістки чоловік відмовився, пояснивши це тим, що наглядає за бабусею в той час, як його тітка, яка є безпосередньою доглядачкою, хворіє. Таким чином він попросив про відстрочку в представників ТЦК, які йому відмовили.

Як доказ про скоєний злочин обвинувачення пред'явило Акт про відмову від отримання повістки. Також свідчення дали працівники ТЦК, а суд подивився відповідний відеозапис. 

Таким чином суддя виніс вирок, визнавши чоловіка винним за ст. 336 КК України, і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львівській області судили жінку, яка хотіла незаконно переправити за кордон ухилянта. Відомо, що вона має III групу інвалідності. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі