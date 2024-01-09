Відмовився брати "бойову" повістку — який вирок виніс суд чоловіку з Миколаївщини

Суд над ухилянтом в Миколаєві. Ілюстративне фото: nikvesti.com

В Миколаївській області судили чоловіка, який в присутності свідків відмовився від вручення "бойової повістки".

Про це йдеться в вироку суду.

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Який вирок виніс суд

Березнегуватський районний суд в ході розгляду справи встановив, що чоловік із 2020 року мешкає в Нововолодимирівці. В травні торік у місцевому магазині йому намагалися вручити повістку працівники ТЦК. Документ передбачав прибуття до військової частини для проходження служби.

Проте від повістки чоловік відмовився, пояснивши це тим, що наглядає за бабусею в той час, як його тітка, яка є безпосередньою доглядачкою, хворіє. Таким чином він попросив про відстрочку в представників ТЦК, які йому відмовили.

Як доказ про скоєний злочин обвинувачення пред'явило Акт про відмову від отримання повістки. Також свідчення дали працівники ТЦК, а суд подивився відповідний відеозапис.

Таким чином суддя виніс вирок, визнавши чоловіка винним за ст. 336 КК України, і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львівській області судили жінку, яка хотіла незаконно переправити за кордон ухилянта. Відомо, що вона має III групу інвалідності.