Чоловік відмовився воювати, бо рідний брат уже на фронті — як його покарав суд

Працівники ТЦК вручають повістку чоловікові. Фото: скриншот з видео YouTube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Разом з тим не меншає і ухилянтів. Відтак на Львівщині суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду.

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Зазначається, що чоловіка 5 вересня 2023 року доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він пройшов лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Наступного дня, 6 вересня, чоловік повинен був прийти до військкомату для відправлення до військової частини. Проте житель Львівщини так і не прийшов.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив свій вчинок тим, що його рідний брат уже рік воює на передовій і у них більше немає родичів, оскільки батьки померли. Мовляв, він боявся, що його відправлять на передову.

"Просив його суворо не карати, зокрема не позбавляти його волі, а призначити інше альтернативне покарання, у тому числі й для того, щоб міг бути корисним державі в інший спосіб", – ідеться у матеріалах суду.

Загалом суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, затвердження рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте наступного тижня. Планується ухвалення на 8-9 січня цього року.

Також ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив свою позицію щодо поточної мобілізації в Україні у 2024 році та запропонував жорстоко карати ухилянтів.