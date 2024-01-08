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Мужчина отказался воевать, потому что родной брат уже на фронте — как его наказал суд

8 января 2024 03:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мужчина отказался воевать, потому что родной брат уже на фронте — как его наказал суд
Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: скриншот с видео YouTube
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Вместе с тем не уменьшается и уклонистов. На Львовщине суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, который отказался от мобилизации, поскольку его родной брат уже на фронте.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда.

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Отмечается, что мужчину 5 сентября 2023 года доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он прошел врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. На следующий день, 6 сентября, мужчина должен был прийти в военкомат для отправки в воинскую часть. Однако житель Львовщины так и не пришел.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свой поступок тем, что его родной брат уже год сражается на передовой и у них больше нет родственников, поскольку родители умерли. Мол, он боялся, что его отправят на передовую.

"Просил его строго не наказывать, в частности, не лишать его свободы, а назначить другое альтернативное наказание, в том числе и для того, чтобы мог быть полезным государству другим способом", — говорится в материалах суда.

В целом суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято на следующей неделе. Планируется принятие на 8-9 января этого года.

Также экс-заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал свою позицию по текущей мобилизации в Украине в 2024 году и предложил жестоко наказывать ухилянцев.

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