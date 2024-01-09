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Отказался брать "боевую" повестку — какой приговор вынес суд мужчине из Николаевщины

9 января 2024 03:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отказался брать "боевую" повестку — какой приговор вынес суд мужчине из Николаевщины
Суд над уклонистом в Николаеве. Иллюстративное фото: nikvesti.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Николаевской области судили мужчину, который в присутствии свидетелей отказался от вручения "боевой" повестки. Он объяснил, что временно ухаживает за бабушкой.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Какой приговор вынес суд

Березнеговатский районный суд в ходе рассмотрения дела установил, что мужчина с 2020 года проживает в Нововолодимировке. В мае в прошлом году в местном магазине ему пытались вручить повестку работники ТЦК. Документ предусматривал прибытие в воинскую часть для прохождения службы.

Однако от повестки мужчина отказался, объяснив это тем, что присматривает за бабушкой в то время, как его тетя, которая является непосредственной смотрительницей, болеет. Таким образом, он попросил об отсрочке у представителей ТЦК, которые ему отказали.

В качестве доказательства совершенного преступления обвинение предъявило Акт об отказе от получения повестки. Также показания дали работники ТЦК, а суд посмотрел соответствующую видеозапись.

Таким образом, судья вынес приговор, признав мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, что во Львовской области судили женщину, которая хотела незаконно переправить за границу уклониста. Известно, что у нее III группа инвалидности.

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