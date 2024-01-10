Взял "боевую" повестку, а на пункт сбора не пришел — что решил суд
Мужчину на Волыни судили за уклонение от военной службы. Известно, что он получил "боевую" повестку, однако без уважительной причины не прибыл на пункт сбора для отправки на службу в рядах ВСУ.
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.
Какой приговор вынес суд мужчине, взявшему "боевую" повестку и не явившемуся на пункт сбора
Отмечается, что 24-летнего жителя Самар-Ориховых Ковельского района суд признал уклонистом от мобилизации согласно ст. 336 УК Украины.
"Военнообязанный мужчина, признанный врачебной комиссией здоровым и пригодным к военной службе, 03 августа 2023 года получил персональную повестку о необходимости прибытия для отправки в составе команды для прохождения службы в ВСУ, однако без уважительных причин не явился на пункт сбора", — говорится в сообщении.
У мужчины не было никаких законных оснований для отсрочки от призыва на военную службу, однако в противоположность этому от призыва уклонился.
Согласно решению суда, мужчина получил три года за решеткой.
Напомним, что в Николаевской области судили мужчину, который в присутствии свидетелей отказался от вручения "боевой" повестки. Он объяснил свои действия тем, что временно ухаживает за бабушкой.
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