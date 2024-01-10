Взял "боевую" повестку, а на пункт сбора не пришел — что решил суд

Суд над уклонистом в Николаевской области. Иллюстративное фото: Никвести

Мужчину на Волыни судили за уклонение от военной службы. Известно, что он получил "боевую" повестку, однако без уважительной причины не прибыл на пункт сбора для отправки на службу в рядах ВСУ.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

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Отмечается, что 24-летнего жителя Самар-Ориховых Ковельского района суд признал уклонистом от мобилизации согласно ст. 336 УК Украины.

"Военнообязанный мужчина, признанный врачебной комиссией здоровым и пригодным к военной службе, 03 августа 2023 года получил персональную повестку о необходимости прибытия для отправки в составе команды для прохождения службы в ВСУ, однако без уважительных причин не явился на пункт сбора", — говорится в сообщении.

У мужчины не было никаких законных оснований для отсрочки от призыва на военную службу, однако в противоположность этому от призыва уклонился.

Согласно решению суда, мужчина получил три года за решеткой.

Напомним, что в Николаевской области судили мужчину, который в присутствии свидетелей отказался от вручения "боевой" повестки. Он объяснил свои действия тем, что временно ухаживает за бабушкой.