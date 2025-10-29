Підземні школи у Херсоні — Прокудін назвав кількість

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

У Херсоні все функціонує під землею і зведено вже 11 підземних лікарень. Ще 15 лікарень будуються.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у коментарі Новини.LIVE.

Підземні школи та лікарні у Херсоні

В кулуарах форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад, Прокудін розповів, що наразі в місті працює 11 підземних лікарень, а ще 15 будуються.

Крім того, очільник ОВА розповів, що шість шкіл та один дитсадок міста функціонують у змішаному формату. А до кінця року в Херсоні планують відкрити ще три підземних школи. Наступного року таких навчальних закладів буде 12.

Нагадаємо, російські війська 29 жовтня вдарили по дитячій лікарні у Херсоні. Серед потерпілих є діти.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що наймолодшій пораненій дитині вісім років. За його словами, Росія знала, куди б'є і навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень.