Все под землей — как работают в Херсоне больницы и школы

Дата публикации 29 октября 2025 19:52
Подземные школы в Херсоне — Прокудин назвал количество
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

В Херсоне все функционирует под землей и возведено уже 11 подземных больниц. Еще 15 больниц строятся.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в комментарии Новини.LIVE.

Подземные школы и больницы в Херсоне

В кулуарах форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и общин, Прокудин рассказал, что сейчас в городе работает 11 подземных больниц, а еще 15 строятся.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что шесть школ и один детсад города функционируют в смешанном формате. А до конца года в Херсоне планируют открыть еще три подземных школы. В следующем году таких учебных заведений будет 12.

Напомним, российские войска 29 октября ударили по детской больнице в Херсоне. Среди пострадавших есть дети.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что самому младшему раненому ребенку восемь лет. По его словам, Россия знала, куда бьет и даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
