Три роки війни в Україні — Сирський підбив підсумки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

У понеділок, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Світ не вірив, що українці вистоять, але наш народ гідно стримує удари ворога.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

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"Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон", — наголосив Сирський.

Він розповів, що Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

За його словами, здатність України діяти асиметрично — одна з визначальних рис цієї війни і Курська операція тому підтвердження. Головком нагадав, що вона запобігла ворожому наступу на Сумську й Харківську області.

Сирський додав, що вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини.

"Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем. І цей список ворожих втрат можна продовжувати", — поділився генерал.

Удари по території РФ

Окрім успішних операцій на фронті, Сирський розповів про удари вглиб Росії засобами Deep Strike. Головнокомандувач наголосив, що ми системно нищимо склади озброєнь, аеродроми, військові та паливні підприємства в РФ позбавляючи агресора ресурсів для продовження війни.

Результати війни

Генерал нагадав, що росіяни прагнули здобути Київ "за три дні", але він стоїть уже три роки. Крім того, у 2022 році окупанти хотіли відсікти нас від моря та готували висадку десанту біля Одеси. Однак сьогодні Чорноморський флот РФ фактично припинив своє існування.

Україна посилює свої оборонні спроможності за підтримки західних партнерів і проводить реорганізацію ЗСУ для підвищення їх ефективності.

Сирський також заявив, що українські інженери та ІТ-фахівці вписали нову сторінку в історію воєнного мистецтва. За його словами, ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, і ми перші у світі створили Сили безпілотних систем.

"Своїми уміннями та стійкістю наші воїни стримують противника, який переважає нас числом і ресурсами. Пишаюся кожним і кожною, хто боронить нашу державу! Маю честь бути Головнокомандувачем таких воїнів у такий час. Моя щира подяка громадянам України, які підтримують Сили оборони пожертвою чи волонтерською діяльністю", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Скриншот допису Олександра Сирського

Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у треті роковини вторгнення РФ. Він подякував кожному, хто боронить нашу державу.

Також ми писали, що 24 лютого до Києва прибули іноземні чиновники. В столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів.