Три года войны в Украине — Сырский подвел итоги

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В понедельник, 24 февраля, третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Мир не верил, что украинцы выстоят, но наш народ достойно сдерживает удары врага.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

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Успехи Украины за три года полномасштабной войны

"Мир не верил, что мы выстоим, но украинский народ достойно сдерживает удары врага. Мы разгромили российскую наступательную группировку, отбросили захватчиков от Киева, освободили север Украины, Харьковскую область и Херсон", — подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что Силы обороны Украины вернули более 50% территории, оккупированной россиянами после 24 февраля 2022 года, провели ряд эффективных оборонительных, а также наступательных операций.

По его словам, способность Украины действовать асимметрично — одна из определяющих черт этой войны, и Курская операция тому подтверждение. Главком напомнил, что она предотвратила вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Сырский добавил, что впервые за 11 лет мы перенесли масштабные боевые действия на территорию противника и продолжаем удержать сотни квадратных километров Курщины.

"Продвижение на востоке дается оккупантам дорогой ценой. За три года противник потерял почти 870 тысяч солдат и офицеров (из них безвозвратные потери россиян составляют около 250 тыс. человек), более 10,1 тыс. танков, 21,1 тыс. боевых бронированных машин, 23,3 тыс. артсистем. И этот список вражеских потерь можно продолжать", — поделился генерал.

Удары по территории РФ

Кроме успешных операций на фронте, Сырский рассказал об ударах вглубь России средствами Deep Strike. Главнокомандующий отметил, что мы системно уничтожаем склады вооружений, аэродромы, военные и топливные предприятия в РФ лишая агрессора ресурсов для продолжения войны.

Результаты войны

Генерал напомнил, что россияне стремились получить Киев "за три дня", но он стоит уже три года. Кроме того, в 2022 году оккупанты хотели отсечь нас от моря и готовили высадку десанта возле Одессы. Однако сегодня Черноморский флот РФ фактически прекратил свое существование.

Украина усиливает свои оборонительные возможности при поддержке западных партнеров и проводит реорганизацию ВСУ для повышения их эффективности.

Сырский также заявил, что украинские инженеры и ИТ-специалисты вписали новую страницу в историю военного искусства. По его словам, эта война стала первой, где беспилотники играют ключевую роль, и мы первые в мире создали Силы беспилотных систем.

"Своими умениями и стойкостью наши воины сдерживают противника, который превосходит нас числом и ресурсами. Горжусь каждым и каждой, кто защищает наше государство! Имею честь быть Главнокомандующим таких воинов в такое время. Моя искренняя благодарность гражданам Украины, которые поддерживают Силы обороны пожертвованием или волонтерской деятельностью", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в третью годовщину вторжения РФ. Он поблагодарил каждого, кто защищает наше государство.

Также мы писали, что 24 февраля в Киев прибыли иностранные чиновники. В столице состоится встреча лидеров стран-партнеров.